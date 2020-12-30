Yılbaşı kutlamasında yaralanan Galatasaraylı futbolcuda görme kaybı tehlikesi

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Sarı-Kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaparken, oyuncunun görme kaybı tehlikesi yaşadığı öne sürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui’nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir."

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak ise, "Sosyal medyaya bir tane resim servis edilmiş. Çok üzüldüm, bunu söylemek istiyorum. Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak, bir gözleri yıkansın, netice o zaman ortaya çıkacak" dedi.