Muharrem İnce'nin hareketinin kurucuları belli oldu

TV 100'de Ahu Özyurt'un sunduğu "Sağlı Sollu" programına katılan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin kurucuları arasında yer alan isimleri açıkladı.

Muharrem İnce 30 Ekim Cuma İstanbul'da bir otelde arkadaşlarıyla birlikte saat 11:00'de bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısında Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nu ilan edecek.

Ekonomist Erkin Şahinöz.

Ekonomist ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilin Neyaptı.

Kamu Yönetimi Doçenti İpek Özkal.

Avrupa'da turizm işletmeleri sahibi Hüseyin Baranel.

Sanayici ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül'ün yeğeni Serkan Ufuk Akgün.

Fenerbahçe Üniversitesi'nin eski Rektörü Ali Rıza Büyükuslu.