Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu

Mustafa Sarıgül'ün kuruluş hazırlığı yaptığı partinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu.

Haber Merkezi

DSP'den istifa eden eski CHP'li Mustafa Sarıgül, yeni parti için kuruluş çalışmasını başlattı.

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşından aldığını belirttiği bilgileri şöyle aktardı:

"Parti kurarsanız yüzde kaç oy almayı tasarlıyoruz?" diye sordum. Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşının söylediği şu; "Bugün parti kursak yüzde 4 oy alıyoruz."

Sarıgül'ün yakın çevresinden edindiğim bir başka bilgiye göre ise; Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini 4 Ocak 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adı Türkiye Değişim Partisi olacak. Genel Sekreteri de Hasan Aydın olacak.