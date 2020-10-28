DSP'den istifa eden eski CHP'li Mustafa Sarıgül, yeni parti için kuruluş çalışmasını başlattı.
Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşından aldığını belirttiği bilgileri şöyle aktardı:
Kaya Tokmakçıoğlu
Ali Delişmen
Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
Mustafa Sarıgül'ün kuruluş hazırlığı yaptığı partinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu.
Haber Merkezi
DSP'den istifa eden eski CHP'li Mustafa Sarıgül, yeni parti için kuruluş çalışmasını başlattı.
Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün en yakın çalışma arkadaşından aldığını belirttiği bilgileri şöyle aktardı: