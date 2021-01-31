Muharrem İnce: Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50+1'i alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" dedi.

"Memleket Hareketi" adlı bir girişime başlayan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP'li İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre CHP'den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in kendi kuracağı partiye geçip geçmeyecekleri sorusuna İnce "Evet" diye yanıt verdi.

İnce istifa eden vekiller hakkındaki iddialarla ilgili "Özcan Özel partinin 1999'da baraja takıldığı günlerde ilçe yöneticiliği ve il başkanlığı yapmış arkadaşım. Hüseyin Avni Aksoy adı belli sanı belli. Mehmet Ali Çelebi, Silivri zindanlarında ağır bedeller ödemiş genç bir kardeşimiz. Bu arkadaşlarımıza, iftira atmak yakışmaz" dedi.

"Önce ikna etmeye çalışıyorlar, ikna edemeyince de iftira atarak arkadaşlarımı karalamaya çalışıyorlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar" diyen İnce "Bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyası oldu. Saray'ın çırakları oldu CHP'de artık. Gerçekten sarayın çırakları var" ifadelerini kullandı.

'Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam'

İnce "Sayın milletvekillerimize yapılan seviyesiz, mesnetsiz ve yakışıksız iftiralardır. Tek bir delil kırıntısı dahi yoktur. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin. Kim inanır sana, kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, insanlara baskı kurmuşsan nasıl sen Türkiye'ye demokrasiyi getireceksin" diye konuştu.

'Akşener'in o zaman aklı neredeydi'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'den istifa eden vekillere ilişkin, "Bu istifa eden arkadaşlarımız da alacakları tutumla seçmene cevap verecekler" sözlerine de yanıt veren İnce şöyle konuştu:

"Çok büyük haksızlık yapmış Sayın Akşener. Partisini kurduğunda CHP'den bir milletvekili İYİ Parti’ye geçmişti. MHP'den 4 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. Sayın Akşener'in o zaman aklı neredeydi. 'Siz CHP ve MHP'den seçildiniz, millete hesap vereceksiniz?' dediğini hatırlamıyorum. Sayın Akşener'e çağrım, ne keser gibi hep bana, ne rende gibi hep sana, testere gibi bir sana bir bana diyorum. Kendi başına geldiği zaman, 'özgür iradeleriyle milletvekilleri parti değiştiriyor' diyecek, ama başka arkadaşlarım yaptığı zaman suçlayacak, yakışmadı, doğru bulmuyorum. Bir de 'milletvekilliğinden istifa etsin' diyorlar. O zaman şunu sorarım, Saadet Partisi'nden iki milletvekili CHP listelerinden seçime girmişti. Seçim bitti pazartesi günü CHP'den istifa ettiler, o gün neden konuşmadınız. Cumhuriyet tarihi boyunca, partilerinden ayrılan milletvekilleri var, hiç birine bu lafı etmiyorlar ama üç milletvekilimize bu lafı ediyorlar. Sayın Mehmet Ali Çelebi çok güzel açıkladı bu durumu. Dedi ki; '1 milyon 200 bin üyesi var CHP'nin, gelin bir referandum yapalım, bana haksız derlerse milletvekilliğinden de istifa edeceğim' dedi ve doğru bir yaklaşımdı."

'İstifa öncesi ve sonrası görüştüm'

Parti kurma çalışmalarına ilişkin "Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda yüzde 90 oranında program tamam" diyen İnce istifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüğünü belirtti.