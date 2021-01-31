CHP'den istifa eden Çelebi'den 'vekillikten de istifa et' çağrılarına yanıt

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Çelebi, "Bu konuları 1.2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim (elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, cuma günü partilerinden istifa etmişti.