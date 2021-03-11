Milli Eğitim'de tam çöküşün itirafı: Yaz okulu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın planladığı 'Gönüllü okul' projesine göre Temmuz ve Ağustos aylarında okulların açık olacağını açıkladı. Bu programın uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacağını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız bir öğretmen, gönüllü okul projesi denilen şeyin bir yaz okulu projesi olduğunu, şu anda yürürlükte olan 'takviye ve yetiştirme kurslarının' yaz aylarında da devam edeceğinin anlaşıldığı söyledi. Eski haliyle bu kursların bir sonraki senenin hazırlığını yapmak için değerlendirildiğini, gündeme gelen uygulamanınsa kapanan eğitim ve öğretim yılının tekrarını içereceğinin anlaşıldığını söyleyen öğretmen şöyle konuştu:

"Yaz okulu uygulamasının kendisi önemli bir kabullenişe işaret ediyor. 2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında okulları Mart ayına kadar açamayan bakanlık 8. ve 12.sınıfların yararlanamayacağı, ara sınıfların ise yine gönüllülük kriterine bağlı kalarak yararlanabileceği bu proje ile sağlıklı sınıf koşullarını oluşturamadığını, aşılamanın yaygın bir şekilde yapılamadığını itiraf etmiş oldu.

Öğretmenler ek ders ücretiyle susturulacak

"Bu itirafın öğretmenler tarafından da kabullenilebilmesi için de ek ders ücretlerinin takviye programına katılan öğretmenlere yaz aylarında da verilmesi düşünülmüş şanırım.

Kaybedilen, eğitimden yoksun geçen bir yılı, gönüllü takviye programları ile gönüllü okul projeleri ile kazanabileceklerini düşünüyorlar. Gönüllülük esasına göre yürütülen bir eğitim faaliyeti, eğitimde sorumluluk üstlenmeyen bir bakanlığın varlığına işaret ediyor. 2 Temmuz'da öğrencilerimiz karne alacak ama bakanlığın notu için o günü beklemek gerekmiyor. Kocaman bir sıfır!"