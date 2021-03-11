AKP'nin yüz yüze eğitimi: İnternet yok, öğretmen yok, eğitimi imam ve imam eşleri veriyor!

AKP'nin geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana askıya aldığı yüz yüze eğitim, bir süredir "kısmen" açılmış olsa da ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Antalya'nın Finike ilçesindeki köylerde eğitim hakkına erişmek isteyen öğrenciler imam ve imam eşlerine emanet edilmiş durumda.

'Sözde eğitim öğretim faaliyeti'

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, ilçedeki köylerdeki öğrencilerin haftada iki gün yüz yüze eğitim için taşıma merkezli köye götürüldüğünü, geri kalan günlerde köyde "eğitime" devam edildiğini söyledi.

"Finike'de İlçe Milli Eğitim Müdürü ilginç bir fikir üretmiş, tuhaf bir fikir gerçekten. EBA destek noktası açmış bu köylerde. Açmış açmasına ama interneti yok, açmış açmasına ama öğretmen yok. Peki, interneti olmayan, öğretmeni olmayan bir yerde eğitimi kim yapıyor? Buradaki imam ve imamların eşleri sözde eğitim öğretim faaliyetini sürdürüyor" dedi.

'Bakanlığın gerekli işlemi başlatmasını bekliyoruz'

Yüz binlerce öğretmenin atamasının yapılmadığını hatırlatan Kurul, "Bizim köylerimizde imam ve eşleri eğitim veriyor. Bu kabul edilebilir değil, bilimsel ve laik eğitime aykırı bu durum hakkında Bakanlığın gerekli işlemleri başlatmasını bekliyoruz" diye konuştu.