Merkel'in partisinin yeni genel başkanı belli oldu

Almanya’da Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.

Haber Merkezi

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Partinin yeni genel başkanı Armin Laschet oldu.

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