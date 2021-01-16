Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
Partinin yeni genel başkanı Armin Laschet oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Merkel'in partisinin yeni genel başkanı belli oldu
Almanya’da Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.
Haber Merkezi
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
Partinin yeni genel başkanı Armin Laschet oldu.