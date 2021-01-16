ANALİZ | Merkel sonrasının başlangıç kongresi mi?

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun 33. Olağan Kongresi şu saatlerde toplanmaya başladı. Kongreyi ilginç kılan iki önemli özelliğinden söz edebiliriz. Bunlardan ilki Angela Merkel'in CDU genel başkanlığına aday olmayacağını açıklaması yani ''Merkel sonrası''nı başlatıyor oluşuyken, daha az önemli olan özelliği ise dijital kongre formunda örgütleniyor oluşu.

Olası sanal saldırı ya da manipülasyonlara karşı sıkı önlem alındığı belirtilen Kongreye savaş sonrası Almanya siyasetinde amiral gemisi işlevi görmüş ve hâlâ görmekte olan CDU'nun güçlü lideri Merkel'in yerine birbirine çok yakın nitelikler gösteren üç adayın rekabeti ile giriliyor.

Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kuran ana akım burjuva siyasetinin kısa zaman aralıkları hariç son 50 yılına damgasını vuran CDU ve onun 16 yıllık genel başkanı Merkel ile Alman siyasetinde kimi taşlar yerinden oynayacak gibi görünüyor.

Merkel'in yeri için üç aday

Merkel'den boşalan genel başkanlık yerine aday üç isimden Armin Laschet, Merkel'e en yakın isim olarak tanınıyor. Zaten parti içerisinde genel başkan yardımcılarından biri olan Laschet, ayrıca ülkenin nüfus olarak en yoğun eyaletinin de başbakanı konumunda. Koalisyon ortakları arasında gerilim yaratmamaya özen gösteren Laschet, ZDF Politbarometer verilerine göre %28 seçilme şansına sahip. Bu oran Freiedrich Merz için %28, üçüncü aday Norbert Röttgen için ise %24.

7 Ocak tarihli ARD Deutschlandtrend verisine göre ise Merz biraz daha fazla şansa sahip: %29. Laschet ve Röttgen ise %25 oranlarında.

Ülkenin bu iki büyük medya ağları arasındaki farkın kaynağı araştırmaların bir hafta ara ile yapılmış olmasından ileri geliyor. Esasına bakılırsa Norbert Röttgen'in Merkel'in yerine geçme ihtimali çok düşük görünüyor. Zira Röttgen Federal Parlamento'da Dışişler Komisyon Başkanlığı görevini yürütüyor ve arkasında Röttgen'in ciddi bir eyalet seçimi yenilgisi var.

Görece daha güçlü aday Merz karşısında Laschet'i tutunabilir kılan asıl faktör, Merkel'in kendisine verdiği açık destekten kaynaklı. Ayrıca Laschet, halen Federal Sağlık Bakanlığı koltuğunda oturan Jens Spahn'ın da desteğini almayı başardı.

Ülkenin etkin günlük gazetesi Bild Zeitung, Aralık 2018 Kongresi'nde adaylığını ilan eden Spahn'ın olası başbakanlığına karşı kampanya yürüterek, ''CDU, eşcinsel bir başbakan çıkaracak kadar modern mi?'' diye yazmıştı. Hiç de etkisiz olduğu iddia edilemeyecek bu kampanya sonucunda Spahn, 2040 Almanyası'nda Şansölye hayalleri için marka değeri yaratma amaçlı taktiksel adımlar atmakla yetinmeye karar vermiş ve geri çekilmişti.

Laschert desteğinin arkasında bu hesapların olduğunun altını çizmekte yarar var.

'Merkel dönemi' sona mı eriyor?

76 yaşındaki büyük sermaye partisi CDU, 11 genel başkanı içinden 5 Şansölye, 6 Cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Federal Almanya Cumhuriyeti siyasetini üç ana dönem üzerinden tanımladığımızda son 16 yıla Angela Merkel'in ''iyi'' bir imaj ile siyasi alanı boşaltmasına tanık oluyoruz.

Ülkenin siyasi kaderi üzerinde en etkili figürler olan kuruluş döneminin baş aktörü Konrad Adenauer 14 yıl iktidarda kalırken, Alman Demokratik Cumhuriyeti'ni ilhak eden operasyonun Soğuk Savaş Şansölyesi Helmut Kohl 16 yıl koltuğunu korumuştu.

7 Aralık 2018 Hamburg Kongresi'nde bir daha aday olmayacağını açıklayan Merkel için ''Merkel gitti, dönemi (şimdilik) kaldı'' demiştik. Şimdi Merkel'in dönemi denilen tarihsel kesitin gerçekten kapatılıp kapatılmayacağına karar verilecek.

Röttgen ihtimal dışı; kazanamaz. Laschet, Merkel'in devamıdır; Laschet kazanırsa Merkel dönemini tanımlayan parametrelerde radikal bir değişiklik beklenemez.

Merkel sonrası diye bir dönemlendirme yapılacak ise, bu dönemi başlatacak kişi hiç kuşkusuz Merz'dir. Merz de Merkel gibi sermayeye hizmet etmek için canla başla çalışacaktır. Alman siyaseti üzerinde etkili Atlantik – Brücke Derneği'nin uzun yıllar yöneticiliğini yapmıştı. Halen uluslararası mülkiyet yönetimi şirketi Blackrock'ın Almanya temsilciliğini yapıyor. Tam bir sermaye sever olarak isim yapan, patronların dolaysız adayı Merz için sosyalist günlük gazete Junge Welt'den Kristian Stemmler, ''Ekonominin adayı'' nitelemesinde bulundu.

Muhalafetin yüksek gelir grupları için ekstra vergi önerisi için, Twitter hesabından açıklama yapan CDU'nun genel başkan adayı Merz, ''kıskançlık vergisi'' (Neidsteuer) yorumunu yaparak öneriyi tiye alması yalnızca siyaseti ''kutuplaştırma'' stratejisi olarak okunamaz. Neuesdeutschland Zeitung'dan Aert van Riel, Merz'i Trump'ın Almanya'daki bir şekilde izdüşümü olarak değerlendirmesinde hiç de haksız sayılmaz.

İstikrar putuna tapan klasik Alman burjuva siyaseti için asıl mesaj verilmiş oldu: Reel sosyalizmin yenilgisi ile açılan parantezden içeri giren Merkel ile istikrar putunun sallandığı yeni dünyada pervasız sermaye severliği için bayrak açmış Merz ve Merkel çizgisine sadık olduğunu yineleyen Laschet...

33. CDU Kongresi bu ikilemi oylayacak.