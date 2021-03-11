Marmara öğrencilerinden taşınma kararına karşı eylem

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri, kampüslerinin taşınması kararına karşı Acıbadem’de kampüs önünde bir araya geldi.

Öğrenciler söz konusu taşımaya karşı geçtiğimiz günlerde toplu bir şekilde dilekçe vermiş ve polis engeline karşın sergi düzenlemişti.

2019 yılındaki İstanbul depremini gerekçe gösterilerek 2021 Şubat ayında uygulamaya konulan taşınmaya karşı bugün bir araya gelen GSF öğrencileri bir açıklama yaptı.

Açıklamada öğrenciler şu ifadeleri kullandı:

"Acıbadem Yerleşkesi'nden Dragos Külliyesi'ne taşınma kararı, laik eğitim hakkımıza vurulan bir darbedir. 38 yıldır yerleşkemizde kurulan kültürümüz hiçe sayılarak; sanatın şehirden uzağa, ulaşılmaz bir noktaya taşınması istenmektedir. Halihazırda düzenini bu çevrede kuran öğrenciler, acele verilen kararla mağdur oldu"

Öğrenciler söz konusu karara karşı sunulan dilekçelerin sisteme geçirilme sürecinin, bürokratik aksaklıklar bahane edilerek uzatıldığını ve dilekçe takibinin zorlaştırıldığını savunuyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin halihazırda bulunduğu kampüs olan Acıbadem Kampüsü'nde kalması gerektiğini ve Dragos Külliyesi'ne taşınmayı reddettiklerini belirten öğrenciler onları doğrudan ilgilendiren konularda bilgi alma ve söz söyleme hakkına sahip olduklarını söyledi.