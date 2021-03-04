Marmara Üniversitesi GSF öğrencileri taşınmaya tepkili: SIĞINAK sergisinde buluşalım! 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri kendileri muhatap alınmadan acele şekilde gerçekleştirilmeye çalışılan taşınmaya tepki gösteriyor.

Öğrenciler yaptıkları açıklamayla taleplerini duyurduktan sonra, dilekçelerini iletip bir sergi organize ettiler.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 2019 yılında meydana gelen 5.8’lik depremin bıraktığı hasar iddiasıyla 2021 Şubat ayında taşınma kararı aldı. Öğrenciler bu taşınma kararına karşı çıkarak bir açıklama yayımladılar ve kampüslerinde bulunan ekosistemi kaybetmek istemediklerini, okullarının bir rant alanına dönüşmesinden endişe duyduklarını dile getirdiler. Dekan ile görüşen öğrenciler kendilerinin muhatap alınması gerektiğini ve resmî bir açıklama talep ettiklerini dile getirdi. Resmî açıklama ancak öğrenciler seslerini sosyal medyada duyurunca geldi.

Açıklamada, "Güzel Sanatlar Fakültemiz, İstanbul’un muhtemelen en güzel kampüsü olan Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesine taşınıyor… Daha önce Tekel Fabrikası ve İstanbul Şehir Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmış olan Dragos Yerleşkesi, denize nazır konumu, yetişkin fıstık çamları, her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanmış ve üretilmiş olan binaları ile güzel sanatlar öğrencileri ve hocalarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak mükemmel bir tesis… Güney girişinden sahil yolu, kuzey girişinden ise minibüs yolu ve Marmaray durağı ile bağlantısı bulunan yeni yerleşkemize ulaşım çok kolay…" denildi.

Bu açıklamanın ardından öğrenciler toplu şekilde dilekçelerini teslim etti. Sonrasında kampüslerinin önünde yapacakları sergi ile tepkilerini göstermek için harekete geçti. Sergi ve performans alanı olarak planladıkları parkta bir araya gelen öğrenciler, polis tarafından pandemi sebep gösterilerek ceza yazılmakla tehdit edildi. Öğrenciler çıkarılan engellemelere rağmen sergi hazırlıklarını tamamlayıp Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde sergilerini açtılar.

İstanbul Şehir Üniversitesi'nin olduğu arazi Hazine'ye geçmişti

Bilim ve Sanat Vakfı'na ait, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin olduğu arazi, Kartal Tapu Müdürlüğü'nün kararıyla Maliye Hazinesi'ne devredilmişti. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK)'ün aldığı karar doğrultusunda, faaliyet izni kaldırılmış olan İstanbul Şehir Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin, garantör üniversite olan Marmara Üniversitesine aktarılmasına karar vermişti.



Öğrencilerin NHKM’de açtığı sergiden görüntüler ise şöyle: