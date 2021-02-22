Belaruslu Batı destekli muhalif Tihanovskaya: Sokakları kaybettik

Belarus'un Batı destekli muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya, Belarus'taki sokak protestolarında "kaybettiklerini" söyledi. Destekçilerini hükümete “baskı yapmaya” çağıran Tihanovskaya baharda yeni gösteriler planlamaya davet etti.

Şu anda Litvanya'da yaşaya Tihanovskaya, Cuma günü İsviçre menşeli Le Temps'e verdiği söyleşide “Sokakları kaybettiğimizi itiraf etmeliyim” dedi.

"Rejimin protestoculara yönelik şiddetiyle mücadele edecek araçlara sahip değiliz. Silahları var, güçleri var, yani evet, şu an için kaybettik gibi görünüyor” diyen Tihanovskaya destekçilerinin yorulduklarını ve korktuklarını söyledi.

Tihanovskaya, destekçilerinin "yarının mücadeleleri" için yapılar inşa etmeye ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya "sürekli baskı" uygulamaya odaklandıklarını söyledi.

Muhalif lider, destekçilerinin "belki de baharda tekrar sokaklara çıkmaya hazır olacağını" söyledi.

'Navalnıy'cılarla iş birliğine gerek yok'

Belaruslu protestocuların Rusya'daki Navalnıy'a destek mitingleriyle işbirliği yapmaları gerekip gerekmediği sorulan Tihanovskaya, iki ülkedeki protesto hareketlerinin doğası gereği farklı olduğunu söyleyerek "İşbirliği yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Belarus'un tersine, Rusya'daki protestocular henüz geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmediler şu ana kadar olağanüstü bir şey olmadı” dedi. Navalnıy eylemleriyle kendi lkesindeki protestoları karşılaştıran Tihanovskaya "Rusya'da gösteriler var, Beyaz Rusya'daysa bir devrim var." ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun tekrar seçildiği son seçimlerin ardından Belarus'ta kitlesel protestolar başlamıştı. Lukaşenko'nun "en büyük rakibi" olarak lanse edilen Devlet Başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya seçimlerin ardından komşu ülke Litvanya'ya yerleşmişti. Tihanovskaya burada AB ve ABD'li yetkililerle bir dizi görüşme yapmış ve AB Parlamentosu oturumunda ülkesine yaptırım çağrısında bulunmuştu.