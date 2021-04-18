Rusya İstihbaratı: Belarus'da darbe girişimi önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya darbe planladıkları iddia edilen iki kişinin yakalandığını duyurdu. Lukaşenko dün kendisine yönelik suikast girişiminin engellendiğini açıklamıştı. FSB planlandığı öne sürülen darbenin 9 Mayıs'ta Minsk'teki Zafer Bayramı Yürüyüşü sırasında gerçekleşeceğini öne sürdü.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Belarus'ta askeri darbe ve Lukaşenko'ya suikast saldırısı planlayan iki kişinin kimliklerini açıkladı.

Darbe girişimi suçlamasıyla tutuklanan Aleksandır Feduta, daha önce 1994'te Lukaşenko'nun ilk sözcüsü olarak görev yaptı ve ertesi yıl iktidarla arası açıldı. O zamandan beri Belarus Devlet Başkanı'nın önde gelen muhalefet figürlerinden biri haline geldi.

Feduta Moskova'ya Mart ayı sonunda gelmiş ve bu ayın başlarından itibaren kamuoyunda gözükmemişti.

Tutuklanan diğer isim Yuri Leonidoviç Zyankoviç'se ABD çifte vatandaşlığı bulunan bir avukat.

FSB açıklamasında şöyle dedi:

"Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi tarafından Belarus Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) ile birlikte yürütülen özel bir operasyonda, ABD ve Beyaz Rusya Cumhuriyeti çifte vatandaşı olan Yuri Leonidoviç Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandır Feduta'nın yerel ve Ukraynalı milliyetçilerin dahil olduğu denenmiş ve test edilmiş 'renkli devrimi' senaryosuna uygun olarak Belarus'ta askeri darbe yapma ve ayrıca Başkan Aleksandır Lukaşenko'nun fiziksel olarak ortadan kaldırma planları engellendi."

FSB, "Belaruslu ortaklardan alınan proaktif bilgilere göre, bir internet habercisinin özel sohbetlerinde, radikal muhalefet ideologları Zyankoviç ve Feduta'nın Belarus'ta bir silahlı ayaklanma planı tartışması düzenlediler ve cumhuriyetin Silahlı Kuvvetlerinin muhalif generallerle Moskova'da şahsen toplantı yapmaya karar verdiler." dedi.

Generallerle Moskova'da görüşüldü

FSB Halkla İlişkiler Merkezi, Zyankoviç’in ABD ve Polonya’daki istişarelerinin ardından Moskova’ya geldiğini ve toplantının Moskova’daki bir restoranın özel odasında yapıldığını aktardı.

Açıklamada şöyle dendi:

"Toplantıda, komplocular 'Belarus generallerine' planlarını uygulamayı başarmak için iç birliklerin bloke edilmesi ve başkentteki yetkililere sadık OMON (çevik kuvvet polisi) dahil neredeyse tüm üst düzey isimlerini fiziksel olarak ortadan kaldırmak gerektiğini söylediler. Cumhuriyetin radyo ve televizyon merkezlerine ulusa seslenme için el koyma dahil askeri darbe planını ayrıntılı olarak anlattılar."

FSB, ikilinin ordunun ve kolluk kuvvetlerinin eylemlerini engellemek için Belarus elektrik şebekesinde bir kesinti planladığını söylerken "Gizli üslerde bulunan bazı silahlı grupların (militanların) aktif bir aşama başlatması planlanıyordu" diye ekledi. FSB nihai hedefin Lukaşenko ve yakınlarını ortadan kaldırmak ve Ulusal Mutabakat Komitesi'ne iktidarı vermek olduğunu da ekledi.

FSB, darbenin 9 Mayıs'ta Minsk'teki Zafer Bayramı Töreni sırasında planlandığını söyledi.

FSB, "Yukarıda belirtilen görüşme kaydedildikten sonra, komplocular Rus güvenlik servisleri tarafından yakalandı ve Belaruslu meslektaşlarına teslim edildi" dedi.