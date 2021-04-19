Belarus'ta 'muhalif' lider ülkesine ABD yaptırımlarını sevinçle duyurdu

ABD Büyükelçisi ile görüşen Belarus'un eski devlet başkan adayı Tihanovskaya, ülkesinin kamu işletmelerine karşı ABD'nin yaptırım uygulayacağı haberini sevinçle duyurdu.

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Belarus'un ABD ve AB yanlısı eski devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya, ABD'nin Belarus'un 9 kamu işletmesine yaptırım uygulayacağı haberini aldığını sevinçle duyurdu.

Tihanovskaya bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Belarus Büyükelçisi Julie Fisher ile görüştüğünü belirtti ve Büyükelçinin kendilerini ABD Hazine Bakanlığı'nın 9 Belarus kamu işletmesine karşı yaptırımları yenileyeceği konusunda bigilendirdiğini duyurdu.

Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaşan Tihanovskaya "Yaptırımlar Lukaşenko rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle getiriliyor" ifadesini kullandı.

Tihanovskaya geçen ay da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin video konferans yoluyla yapılan toplantısına katılarak ABD'yi ülkesine karşı yaptırım uygulamaya çağırmıştı.

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