Belarus'ta 'muhalif' lider ülkesine ABD yaptırımlarını sevinçle duyurdu

Belarus'un ABD ve AB yanlısı eski devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya, ABD'nin Belarus'un 9 kamu işletmesine yaptırım uygulayacağı haberini aldığını sevinçle duyurdu.

Tihanovskaya bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Belarus Büyükelçisi Julie Fisher ile görüştüğünü belirtti ve Büyükelçinin kendilerini ABD Hazine Bakanlığı'nın 9 Belarus kamu işletmesine karşı yaptırımları yenileyeceği konusunda bigilendirdiğini duyurdu.

Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf da paylaşan Tihanovskaya "Yaptırımlar Lukaşenko rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle getiriliyor" ifadesini kullandı.

🇺🇸 Ambassador to Belarus Julie Fisher informed us that the U.S. Department of the Treasury renews sanctions against nine Belarusian state-owned enterprises. Sanctions are introduced because of the constant human rights abuses by Lukashenka’s regime. @USEmbBy @USAmbBelarus pic.twitter.com/XAIVDmGUpG — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 19, 2021

Tihanovskaya geçen ay da ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nin video konferans yoluyla yapılan toplantısına katılarak ABD'yi ülkesine karşı yaptırım uygulamaya çağırmıştı.