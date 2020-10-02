Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Kobanê soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 20 HDP'linin mahkeme ifadeleri sona erdi. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı bekleniyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP'lilerin avukatlarına, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk kararına ilişkin tutuklamaya hangi maddelerden sevk edildiğinin bildirilmediği öğrenildi.

Hukuksal süreci takip eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, sosyal medya hesabından, “18 saattir adliyede olan müvekkillerimizin 03.00 itibariyle tutuklanma talebiyle sulh ceza sorgularının yapılması, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali boyutuna varmıştır” açıklaması yaptı.

17 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani eylemleri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17'si tutuklandı.

Tutuklanan siyasetçilerin isimleri şöyle: HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.