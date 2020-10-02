Gözaltına alınan 20 HDP'liye tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 6-7 Ekim soruşturması kapsamında HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve eski milletvekillerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 20 siyasetçiden emniyette ifade vermeyen 14 kişinin savcılık ifadeleri sona erdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, ifade işlemlerinin ardından emniyetten getirilen HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, eski milletvekili Ayla Akat Aka, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal ile beraber 20 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gözaltında tutulan isimler şöyle: "HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, HDP eski Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün."