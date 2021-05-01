Kırgızistan: Tacikistan topraklarımızı bombalıyor

Kırgız Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi Sınır Servisi, Tacikistan güçlerinin Cumartesi günü Kırgızistan topraklarını bombalamaya başladığını bildirdi.

Açıklamada, "Batken Oblusu (Kırgızistan) Leilek Rayonu'nda Tacik askerler Kırgız vatandaşlarının evlerine ateş açtılar" denildi. Sınır Servisi'ne göre, sınırın Kırgız-Tacik kesimindeki durum gerginliğini koruyor. Açıklamada konuya dair "Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Kırgız Sınır Servisi sınır birimleri savunmada." denildi.

Tacikistan ve Kırgızistan sınırındaki Golovnoy Barajı yakınındaki durum, sınır bölgelerinde bölge sakinleri arasında yaşanan çatışmaların ardından 28 Nisan'da tırmandı. 29 Nisan'da Kırgız ve Tacik askerler arasında silahlı çatışmalar çıktı. Kırgızistan, Tacikistan'ı havan, makineli tüfek ve Mi-24 askeri helikopter kullanmakla suçladı. 29 Nisan akşamı taraflar ateşkes ve birliklerin çekilmesi konusunda anlaştı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'na göre, Tacikistan sınırındaki çatışmada 33 Kırgızistan vatandaşı öldürüldü ve 120'den fazla kişi yaralandı. Kayıpların çoğunun siviller olduğu belirtilirken çatışmalar sırasında bir okul, bir sınır karakolu ve bir itfaiye birimi de dahil olmak üzere birkaç düzine bina yakıldı veya yıkıldı. Çatışma bölgesinden yaklaşık 10.000 sivil tahliye edildi.