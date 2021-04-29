Kırgızistan ve Tacikistan ateşkes anlaşmasına vardı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Tacikistan ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ateşkes kararının, Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmede alındığı kaydedildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, iki ülkenin sınırda devriye görevini yerine getirecek ortak gruplar organize etme kararı aldığı ifade edildi.

Bugün meydana gelen silahlı çatışmada, Tacikistan 3 vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 31 kişinin de yaralandığını duyururken Kırgızistan, 1 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını bildirdi.