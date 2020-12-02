Kasım ayında 29 kadın cinayeti, 10 şüpheli kadın ölümü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kasım ayı raporunu yayımladı.

Raporda göre Türkiye'de Kasım ayında 29 kadın cinayeti işlendi, 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 29 kadından 15’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 1’i ekonomik, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Raporda "15 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur" denildi.

Kasım ayında öldürülen 29 kadının 10’u evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si akraba, 2’si babası, 1’i kardeşi, 1’i oğlu, 2’si tanıdık birisi tarafından öldürüldü. 1 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

Kadınlar en çok evlerinde öldürüldü

Rapora göre kadınların 20’si evinde, 4’ü sokak ortasında, 3’ü iş yerinde, 1’i de arazide öldürüldü. 1’inin öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Kasım ayında öldürülen kadınların yüzde 69’u evlerinde öldürüldü.