soL TV'de "Dayanışma Meclisi Tartışıyor" programının konusu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında "Kadının Toplumsal Eşitliği" oldu.

Gamze Yücesan Özdemir’in moderatörlüğünde Aslıhan Çakaloğlu, Zehra Güner Karaoğlu ve Müjde Tozbey canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

'Salgın en çok kadın emekçileri vurdu'

Program Gamze Yücesan Özdemir'in Mirabal Kardeşler'in anısından ülkemizde kadınların yaşam koşullarına uzanan değerlendirmesi ile başladı.

Özdemir, "Salgın en çok kadın emekçileri vurdu. Uzaktan çalışırken ev işleriyle de ilgilenme, okuldan alınan çocukların ve evdeki yaşlıların bakımı, artan ev içi şiddet ve gericilik ağır bir tablo oluşturuyor" dedi.

'Ayrımcığın kökeninde kapitalizm var'

Özdemir'in ardından konuşan Dayanışma Meclisi Kadının Toplumsal Eşitliği Komisyonu üyesi Aslıhan Çakaloğlu ise, "Tıp ya da mühendislik gibi daha 'prestijli' alanlarda bile kadınlara dönük açık ya da örtük çok sayıda ayrımcı uygulamaya tanık oluyoruz. Bugün kadınlara dönük ayrımcılığın kaynağında kapitalizm var. Sınıflı toplumlarda iş bölümünde kadınların payına yeni nesli yetiştirmek ve hem yedek hem de ucuz iş gücü ordusunun parçası olmak düşüyor" diye konuştu.

'3,4 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor'

Programa katılan bir diğer isim Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, "Kadın-erkek arasındaki gelir eşitsizliği her yıl artıyor. 4 milyon 350 bin kadın işsiz. Çalışan kadınların ise %40'ı kayıt dışı yani Türkiye'de 3,4 milyon kadın kayıt dışı çalışıyor" dedi.

'Kadınları evine geri yollayın diye' yazı gönderiyorlar

Programın bir diğer konuğu Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Müjde Tozbey ise yaptığı konuşmada, "Pandemi döneminde şiddet artarken resmi kurumlar da pandemi gerekçesiyle 'bu sırada uğradığı şiddet nedeniyle koruma talebinde bulunan kadınları evlerine geri yollayın' diye yazı gönderiyorlar" ifadesini kullandı.

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