Kanada Türkiye'ye askeri ihracat izinlerini iptal etti

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Kanada geçen yıl Ekim ayında, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Kanada yapımı İHA'ların Türkiye tarafından Azerbaycan'a destek olarak sunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatmış ve Ankara'ya İHA teknolojisi satışını askıya almıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau bugün yaptığı yazılı açıklamada, yapılan soruşturmada Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıt bulunduğunu belirtti ve "Bu kullanım Kanada'nın dış politikası ve Türkiye tarafından verilen son kullanım garantileriyle tutarlı değildi" dedi.

Garneau "Bugün 2020 sonbaharında askıya alınan (askeri ihracat) izinlerinin iptalini duyuruyorum" açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını da açıklayan Garneau “Bu sabah, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın endişelerini dile getirmek, Kanadalı ve Türk yetkililer arasında karşılıklı güven oluşturmak ve son kullanım güvenceleriyle tutarlılığı sağlamak için ihracat izinleri konusunda daha fazla iş birliği sağlamak için bir diyalog mekanizması başlatmak üzere bir görüşme yaptım. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve NATO iş birliği programlarıyla ilgili başvurular tek tek değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Çavuşoğlu'nun Garneau ile telefon görüşmesinde "Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendiğini" duyurmuştu.