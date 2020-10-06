İYİP'te kriz Meclis toplantısına da yansıdı, 'muhalif vekiller' toplantıya katılmadı

İYİP'te 2. Olağan Kurultay'la birlikte ortaya çıkan liste krizi sürüyor.

Kurultay günü partiden kimi isimlere ilişkin hazırlanan "oy verilmeyecekler listesi" sonrası muhalif vekiller Koray Aydın'ı suçlamış, Akşener'in Koray Aydın'ı Teşkilat Başkanı yapması sonrası kriz büyümüştü.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de yeni yasama yılının ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirirken, 13 "muhalif vekil" toplantıya katılmadı.

Toplantıya katılmayan isimler arasında Aytun Çıray, Ayhan Erel, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk da yer aldı.

"Muhalif" olarak bilinen Durmuş Yılmaz ve Aylin Cesur ise toplantıda yer aldı.