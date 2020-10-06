İstanbul’da barajlar boşaldı: 70-80 günlük su kaldı

Son yılların en sıcak ve kurak yıllarından birini yaşayan Türkiye'de sıcaklıklar yıl boyu mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

DHA'nın haberine göre, Eylül ayında ortalama 65 kilogram yağış düşmesi beklenen İstanbul'a, yalnızca 22 kilogram yağış düştü. Bu durum barajlardaki doluluk oranının da azalmasına neden oldu.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35'lere kadar geriledi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın suyunun her geçen gün çekildiği ve baraj tabanında derin çatlaklar oluştuğu belirlendi. Barajın doluluk oranının yüzde 9,67'ye kadar gerilediği kaydedildi.

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normali değerlerinin üzerinde seyrettiğini ve yağış ortalamalarının çok düşük olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şunları söyledi:

"Bu günler aslında su yılının başlangıcı. Su yılı 1 Ekim'de başlıyor, 30 Eylül'de bitiyor. Geçen kış da su yılı açısından yağışlar çok bol değildi. Yaz ayları ve bahar aylarında çok kuvvetli yağışlar almadık. Sel oluşturacak yağışlar meydana geldi. Özellikle Karadeniz'deki sel olayları, Akdeniz'de olan hortum olayları gibi meteorolojik karakterli afetler daha fazla oldu. Yakın zamanda da zaten İstanbul ve çevresinde kuvvetli dolu yağışları gördük. Yer yer bu dolular ceviz büyüklüğüne kadar ulaştı ki bundan 3 yıl kadar önce neredeyse beyzbol topu büyüklüğü kadar dolu taneleri oluşmuştu. Bu seneki yağışları göz önüne aldığımızda, yaz ayları oldukça kurak geçti. Sadece Haziran biraz yağış ortalamalarının üzerine çıktı. Ama Temmuz, Ağustos'ta yağışlar mevsim normali değerlerinin çok daha altında oldu. Eylül'de biraz daha yağış olur ihtimali hesaplanıyordu ama Eylül'ün de çok yağışlı geçtiğini söylemek mümkün değil. Normalde Eylül ayının yağış ortalaması 65 kilogram ama şu anda İstanbul'da ölçtüğümüz değerler 22 kilogram yani 3'te 1 oranında yağış düşmüş vaziyette."

İstanbul'un 70-80 günlük suyu kaldı

Yağış oranlarının azalması ile birlikte barajlardaki doluluk oranının da düştüğünü belirten Tek, “Sizin de az önce belirttiğiniz gibi barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'ler civarında. Günlük tüketime baktığımızda da yüzde 0.3'lük bir değer gibi gözüküyor. Bu da yaklaşık 70-80 günlük bir suyun kaldığını söylüyor. Tasarruf tedbirleri için, acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Aynı pandemide olduğu gibi halkı bilinçlendirme kampanyalarının olması gerekiyor. Şu anda kimse ne kadar su tükettiğinin farkında değil. Su tüketim değerlerimizin biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor ki önümüzdeki aylar için iklim modelleri, durumun pek iç açıcı olmadığını söylüyor” dedi.