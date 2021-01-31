İstanbul Havalimanı'nda işçiler: Maaşlarımız ödenmiyor

Yapımının planlanmasından günümüze kadar gündemden düşmeyen İstanbul Havalimanında kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, pandemi bahanesiyle havalimanında konumlandırılan firmaların dayattığı sömürü koşullarını anlattı. Havalimanında İGA bünyesinde çalışan işçiler, her birimden yüzlerce işçinin ücretsiz izine çıkarıldığını, havalimanında çalışan işçilerin maaşlarının ödenmediğini ya da geç yatırıldığını, sigortalarının asgari ücretten gösterildiğini ve çalışma koşullarının giderek ağırlaştığını aktardılar.

İş yükü iki katına çıktı

Her birimden yüzlerce işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını belirten işçiler, iş yüklerinin neredeyse iki katına çıktığını ifade etti. İşçiler, “İstanbul Havalimanında kimimiz açıldığı günden bu güne, kimimiz ise pandemi öncesi çalışmaya başladık. Gelinen noktada ise zor koşullarda çalıştığımızı söyleyebiliriz. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu ücretsiz izne çıkarıldı. Havalimanın yedi giriş ve çıkış kapısı var ve bu kapılardan beşi kapatıldı sadece iki kapıdan giriş ve çıkış yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde ise havaalanın büyük bir bölümünde hizmet veren işletmeler kepenk kapattılar. Her gün beraber çalıştığımız, birbirimize günaydın dediğimiz arkadaşlarımızın büyük bir bölümü ücretsiz izindeler. En az iki kişinin yapacağı işi bugün bir kişi yapıyor yani iş yükümüz iki katına çıktı. Havalimanın içerisinde hizmet veren firmaların kârları düştükçe ilk yaptıkları iş, işçilerin haklarına ve emekleri karşılığında aldıkları ücretlere saldırmak oldu. Bu durumla ise ilk defa karşılaşmıyoruz” diyerek durumlarını ifade etti.

En yaygın tehdit: Ücretsiz izin

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, “Arkadaşlarımız bütün gün tehdit ediliyorlar. Bugünlerde ise en yaygın kullandıkları tehdit ‘herkesin ne durumda olduğunu görüyorsunuz, şartlar gördüğünüz gibi, istemeyen çıkıp gidebilir!’ sözleriyle bizim karşımıza çıkıyor. Ücretsiz izne çıkartılmakla tehdit ediliyoruz” dedi.

Maaşlar geç ödeniyor, fazla mesailer ödenmiyor

Maaşların geç ödendiğini ve sigortaların asgari ücretten gösterilip geri kalanının elden verildiğini belirten işçiler, “Havalimanı çok büyük olmasına rağmen en ufak bir hadise hemen kulağımıza geliyor. Örnek vermek gerekir ise, naralar atılarak övülen Avrupa’nın en büyük havalimanı olan bir yerde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Binsat firmasında çalışan işçilerin maaşları ya yatırılmıyor ya da gününden geç yatırılıyor, tüm işçilerin sigortaları asgari ücretten gösteriliyor elden para dağıtılıyor, mesaileri ise hiçbir şekilde ödenmiyor. Bu durumu ne İGA yönetimi ne de iktidar denetliyor. Havalimanında ise bu şekilde çalışan birden fazla firma olduğunu söyleyebiliriz. Anlayacağınız Karadeniz kıyısında çorak bir araziye terk edilmiş gibiyiz” dedi.