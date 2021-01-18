İstanbul Havalimanı yolunda araçlar yolda kalıyor

3. Havalimanı'na giden İCA Holding'e ait paralı yol, sürücülerin kâbusu oldu. Kar yağışı İstanbul'un kuzeylerine doğru yoğunluğunu arttırırken, bir çok sürücü 3. Köprü ve 3. Havalimani yolunda zor anlar yaşadı.
Kardan dolayı sıkıntı çeken yolcular İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarında, paralı yolun bakımından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu yanıtını aldılar.
Karayolları'na verilen ihbrlara rağmen çalışmaların başlamadığı yollarda araçlar güçlükle ilerleyebiliyor.
İBB'yse bölgedeki yoğun yağışa ilişkin uyarıda bulundu.
⚠️Kar Yağışı Uyarı!❄️❄️❄️— AKOM (@ibbAkom) January 18, 2021
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır. pic.twitter.com/GmlRh2JaJ2