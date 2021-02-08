İran'dan Biden'ın Yemen kararına olumlu tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Biden yönetiminin Yemen savaşını desteklemeyi durdurduğuna yönelik açıklamasının, eğer bir ABD siyasi manevrası değilse, daha önceki hataları düzeltmeye dönük bir adım olabileceğini söyledi.

Bakanlık, Yemen savaşında koalisyon desteğinin durdurulmasının, "Yemen krizinin çözümü için yeterli olmadığını, çözümün sağlanmasının hava, deniz ve kara ablukalarının son bulmasıyla ve Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği ülkelerin askeri yağmaların durdurulmasıyla mümkün olabileceğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Yemen'deki Suudi öncülüğündeki koalisyona desteğini keseceğini ve Yemen krizinin çözümü için çabaları yoğunlaştıracaklarını açıklamıştı.

ABD medyası, cuma günü, Washington'un Suudi Arabistan'a 760 milyon dolar değerindeki iki silah satışını dondurduğunu duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Yemenli Husiler'in terörizm listesinden çıkarılması için ABD Kongresi'ne bilgi verildiğini açıkladı.

Suudi öncülüğündeki koalisyon: Husilerin 4 İHA'sını düşürdük

Öte yandan, Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler'in kontrolündeki 4 patlayıcı insansız hava aracını (İHA) yakalayarak yok ettiklerini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü Albay Turki El-Maliki, söz konusu İHA'ların güneydeki sivil bölgelerini hedef aldığını iddia etti.

Kuveyt ve Ürdün hükümetleri, söz konusu saldırıları kınadıklarını açıkladı.

'Biden'ın amacı Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini kurtarmak'

Öte yandan, Lübnan merkezli Al Mayadeen gazetesinden Leila Nicola, Biden'ın yeni Yemen kararının "Suudi Arabistan'ı kurtarmak" amacı taşıdığını söyledi. Yazıda, Yemen savaşının başladığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin zayıfladığına ve bu durumun radikal bir gözden geçirmeye ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekiliyor.

Husilerin Sana'da ve çoğu Yemen bölgesinde kontrolü başarılı bir şekilde sağladığı belirtilen yazıda, bu durumun Suudiler açısından "İran destekli bir darbe durumu" olduğu ve krallıkta ulusal güvenliğin yeniden sağlanması için alarma geçtiği kaydediliyor.