BM Yemen Özel Temsilcisi ilk kez Tahran'da

İran Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in Yemen krizinin çözümü için görüşmeler yapmak üzere Tahran'a geldiğini duyurdu.

Yemen'de ABD destekli Suudi koalisyon güçlerinin saldırılarının başlamasından beri ilk kez bir BM yetkilisi İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret ediyor.

Griffiths'in İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Suudi koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine gönderilen 4 silahlı insansız hava aracının engellendiğini duyurdu. Konuyla ilgili Husi güçlerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BM Özel Temsilcisinin İran'ı ziyareti ABD'de Biden yönetiminin Suudi koalisyonuna askeri desteği askıya alması ve Trump yönetiminin Husilerin Ensarullah hareketini "terör örgütü" olarak tanımlayan kararını geri çekme kararının ardından geldi.

İran ABD'nin bu tutumunun "geçmişteki hataları düzeltmek için ileriye doğru bir adım" olarak nitelemişti.