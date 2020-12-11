İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'da okuduğu şiir ve kullandığı ifadeler İran'ın tepkisini çekti.

İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okumuş, bu sözlere İran Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelmişti.

Erdoğan'ın okuduğu şiir şöyleydi:

"Aras'ı ayırdılar / Kum ile doldurdular; / Ben senden ayrılmazdım / Zor ile ayırdılar, / Ay Lâçin, can Lâçin, / Men sene kurban Lâçin".

Erdoğan, törende yaptığı açıklamada Aras türküsünün sözlerini okumasının ardından "Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten tepki geldi. Erdoğan'ın okuduğu türkü, Güney Azerbaycan bölgesinin İran sınırları içerisinde kalmasına dair "hüznü" konu alıyor.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse Erdoğan'a, Bakü'de yanlış naklettiği şiirin Aras'ın kuzey bölgelerinin İran anayurdundan zorla koparılmasıyla ilgili olduğu söylememiş" dedi.

Paylaşımında "[Erdoğan] Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği aleyhinde konuştuğunun farkında değil mi?" diye kaydeden Zarif, "KİMSE BİZİM aziz Azerbaycanımız [Güney Azerbaycan, İran Azerbaycanı] hakkında konuşamaz" ifadelerine yer verdi.