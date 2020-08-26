İran: Pompeo Ortadoğu'yu ABD silahına boğacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin konuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarif, Pompeo'nun "kendi ülkesinin yasalarını çiğnemekten çekinmeyen kanun kaçağı bir yetkili" olduğunu söyledi.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satma girişimlerinin yanı sıra, İran'a yönelik silah ambargosunu uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) baskı yaptığını da hatırlatan Zarif, "Dünyanın 1 numaralı nükleer tehdidinin yanında duran Pompeo, bölgemizi çok daha fazla ABD silahıyla kaplama arzusunu ilan ediyor, bunu yaparken İran'ın dünyayla savunma işbirliğinin yasal zeminine saldırmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Zarif, ayrıca Trump yönetiminin içeriden itiraz gelmesine karşın Suudi Arabistan ve BAE'ye insansız hava aracı (İHA) satmasına ve Pompeo'nun İsrail'e Tel Aviv'in "niteliksel silah üstünlüğü avantajını koruma" vaadine ilişkin belgelerin görsellerini paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pompeo ile görüşmesi sırasında, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü korumaya devam edeceğini ilişkin kendisinden teminat aldığını söylemişti.

Pompeo, BAE'ye F-35 satılması gündemine ilişkin 'ABD'nin BAE'yle yapacağı herhangi bir silah anlaşmasıyla, İsrail'in Ortadoğu'daki askerî avantajını korumasını sağlayacağız' demişti.

Dün Tahran'da ayrıca açıklamalarda bulunan Zarif, BAE'nin İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşma yapmasına da tepki göstererek, BAE'yi güvenliğini "parayla satın alamayacağı" konusunda uyardı.

Zarif, "BAE, güvenliğini satın almak için yüzünü İsrail'e döndü. Oysa İsrail kendi güvenliğini sağlayamıyor. Komşu ülkeler birbirlerini bölgeden uzaklaştırılamaz, ama yabancı güçler uzaklaştırılabilir" diye konuştu.

Öte yandan, BAE'li yetkililerin, Netanyahu'nun Abu Dabi'nin F-35 satın almasına karşı çıkmasına tepki olarak ABD'li ve İsrailli yetkililerle yapılması planlanan üçlü görüşmeyi ertelediği bildirildi.