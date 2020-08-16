Ruhani: BAE yaptığı büyük hatadan dönmeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşma yaparak "büyük bir hata" yaptığını belirtti.

Ruhani, televizyonda yayınlanan konuşmasında BAE'yi İsrail'e "bölgede alan tanımasına" karşı uyarıda bulundu.

Ruhani, "BAE akıllı davransa iyi olur. Büyük bir hata yaptılar, bu haince bir hareket. Bunun farkına varmalarını ve bu yanlış yoldan dönmelerini umuyoruz" açıklamasında bulundu.

Ruhani, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım'da başkanlık seçimlerini yeniden kazanması hedefiyle yapıldığını düşündüğünü ve anlaşmanın Washington'da açıklanmasının bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Ruhani, "Neden şimdi gerçekleşti? Yanlış bir anlaşma değilse, neden üçüncü bir ülkede, ABD'de ilan edildi? Bir beyefendinin Washington'da oy kazanması için kendi ülkene, kendi halkına, Müslümanlara, Arap dünyasına ihanet mi ediyorsun?" diye konuştu.

BAE'nin İran'ın düşmanlarına yakınlaşarak güvenliğini sağlayacağını düşünmüş olabileceğini söyleyen Ruhani, İran'ın "tarihsel olarak komşularının koruyucusu ve İran Körfezi'nin güvenliğinin sağlayıcısı" olduğunu belirtti.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, konuya ilişkin "BAE-İsrail anlaşması çocuk katili Siyonist rejiminin yıkma sürecini hızlandıracaktır" açıklamasında bulundu.