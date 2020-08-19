O kadar da değil: Netanyahu BAE'ye F-35 satışına karşı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bir açıklamayla BAE ile yapılan barış anlaşmasının bu ülkeye F-35 satışlarıyla ilgili herhangi bir madde içermediğini belirtti.

Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun F-35 jetleri ya da başka ileri teknoloji silahların herhangi bir Ortadoğu ülkesine satışına her zaman karşı çıktı. Buna İsrail devletiyle barış yapan ülkeler de dahil.

Netanyahu, bu konumlanışlarını geçtiğimiz aylarda ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'a ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da açıklamış.

Haaretz'e göre, İsrail'li yetkililer, İsrail'in F-35 savaş uçaklarının ya da başka ileri teknoloji silahların körfez ülkelerine satışının yapılmaması konusundaki tavrının İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmaya rağmen değişmeyeceğini belirtmiş.

Netanyahu ve başbakanlık yetkilileri tarafından açıklamalara göre, ABD savaş silahları konusunda İsrail'in nitel üstünlüğünü her zaman koruması için taşıdığı kararlılığına bir kez daha açıklık getirdi.