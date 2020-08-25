Pompeo: İsrail'in Ortadoğu'daki askerî üstünlüğünü koruyacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) yapacağı herhangi bir silah anlaşması çerçevesinde İsrail'in Ortadoğu'daki askerî avantajını korumasını sağlayacağını söyledi.

Pompeo, "ABD'nin nitelikli askerî üstünlüğe ilişkin yasal yükümlülüğü var. Bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Pompeo, Washington'un BAE'ye 20 yıldan fazla bir süredir askerî destek sağladığını belirterek, BAE'nin "İran'ın tehditlerini durdurmada önemli rol oynadığını" savundu.

Pompeo, "Bunu yapma, başarma konusunda kendimizi adamış durumdayız. Bunu, İsrail'e olan bağlılığımızı koruyacak şekilde yapacağız. Hedeflerimize ulaşacağımız konusunda güven sahibiyim" diye konuştu.

Netanyahu da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pompeo'nun meseleye dair kendisine teminat verdiğini söyledi.

İsrail ve BAE'nin ABD aracılığıyla ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşma sağladığı duyurulmuştu. 13 Ağustos tarihinde yapılan anlaşmanın ardından İsrail tarafında, BAE'nin ABD'den F-35 başta olmak üzere ileri düzeyde silah alması ihtimaline ilişkin endişe doğmuştu.

Beyaz Saray'ın danışmanlarından Jared Kushner, cumartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, BAE'nin uzun zamandır F-35 satın almayı amaçladığını belirtmişti.

Kushner, "Bu yeni barış anlaşması, onların F-35'i satın alma ihtimalini kuvvetlendirecek. Ancak biz henüz bunu değerlendirme aşamasındayız" demişti.

'İran'ın silah erişimini engellemek için her yola başvuracağız'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik sunduğu yasa tasarısını reddetmesine ilişkin de konuşan Pompeo, "İran'ın ileri düzey silah sistemlerine erişememesi için her aracı kullanmak konusunda kararlıyız. Bunun, tüm dünyanın çıkarına olacağını düşünüyoruz" dedi.

ABD, BMGK'nin kararının ardından 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ardından hafifletilen İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konmasını hedefliyor.