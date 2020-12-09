İngiltere’de Pfizer aşısı için alerji uyarısı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen ve ilk acil kullanım onayını İngiltere’den alan aşı için alerjik reaksiyon uyarısı yapıldı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Bakım Ürünleri Düzenleyici Kurumu (MHRA), aşının uygulandığı iki kişide alerjik reaksiyon gelişmesi üzerine belirgin alerjik geçmişe sahip kişilerin bu aşıyı olmamaları gerektiğini bildirdi. Kurum ayrıca aşılanmaların yapıldığı yerlerde resüsitasyon (canlandırma) ünitelerinin de hazır olması gerektiğini bildirdi.

İngiltere aşılamaya dün Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları ile ileri yaştaki kişilerden başlamıştı. NHS Tıbbi Direktörü Stephen Powis iki sağlık çalışanının aşının ardından anaflaktik reaksiyon gösterdiklerini belirterek bu uyarının yapıldığını söyledi. Powis alerjik reaksiyon gösteren iki kişinin de sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti.

İngiltere ilaç kurumu MHRA, Pfizer ve BioNTech’ten konuyla ilgili daha fazla bilgi talep edeceklerini bildirdi.

MHRA Başkanı June Raine milletvekillerine yaptığı açıklamada dün akşam aşı olan iki kişide alerjik reaksiyon bildirildiğini dile getirerek “Biliyoruz ki kapsamlı klinik deneylerde böyle bir özellik yoktu” dedi.

MHRA’nın sözkonusu aşıyla ilgili güncellenen kılavuzunda “Bir aşıya, ilaca ya da gıdaya belirgin bir alerjik reaksiyon geçmişi olan (anaflaktik reaksiyon geçmişi olanlar ya da adrenalin oto enjektörü taşıması tavsiye edilenler gibi) herhangi biri Pfizer BioNtech aşısını olmamalıdır” denildi.