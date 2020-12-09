Yoksul ülkelerde 10 kişiden 9'u Covid-19 aşısına erişemeyecek

Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkeler geliştirilen koronavirüs aşılarının yüzde 53’ü için şimdiden siparişlerini garantiye aldı. Bu ülkelerin ihtiyaçlarından fazla aşı biriktirmeleri sonucu yoksul 70 ülkedeki nüfusun yüzde 90’ının gelecek yıl aşıya erişemeyeceği belirtiliyor.

Guardian’ın haberine göre People’s Vaccine Alliance (Halkın Aşı İttifakı), zengin ülkelerin geliştirilen aşıların birçoğunu şimdiden satın almaları ve şirketlerin teknolojilerini paylaşmaması nedeniyle yoksul ülkelerdeki nüfusun yüzde 90’ının gelecek yıl aşıya erişemeyeceğini açıkladı.

Örneğin Kanada’nın nüfusunu 5 kez aşılamaya yetecek kadar aşı siparişi verdiği belirtilirken, İngiltere’de acil kullanım onayı alan Pfizer/BioNTech aşısının üretme sözü verdiği dozların yüzde 96’ı batı ülkeleri tarafından satın alındı.

Benzer bir teknolojiyle geliştirilen Moderna aşısının da büyük kısmı zengin ülkelere gidecek. Fiyatı yüksek olan bu aşılar çok düşük ısıda saklama koşulları nedeniyle ek harcamalar da gerektiriyor.

Yüzde 70 etkili olduğu belirtilen Oxford/AstraZeneca aşısının ise yüzde 64’ünün gelişmekte olan ülkelere gideceği açıklandı ancak bu aşının da gelecek yıl ancak dünya nüfusunun yüzde 18’ine ulaştırılacağı belirtiliyor.

'Mevcut sistem çok sayıda cana mal olabilir'

Oxfam, Af Örgütü gibi kuruluşların içinde yer aldığı Halkın Aşı İttifakı, aşı geliştiren şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyet haklarını Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 Teknoloji Erişim Havuzu ile paylaşmaları gerektiğini dile getiriyor. Şirketler bunu yaparlarsa milyarlarca doz aşı düşük fiyatlarla üretilebilecek.

İttifak AstraZeneca/Oxford, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in aşılarını geliştirmek için şimdiye kadar 5 milyar pounddan fazla kamu desteği aldığına işaret ederek teknolojilerini paylaşmalarının dünyaya karşı bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

İttifak üyesi Dr. Mohga Kamal Yanni “İlaç şirketlerinin, araştırma için hükümet fonlarını kullanıp münhasır haklarını sürdürdüğü ve teknolojilerini kârlarını yükseltmek için sır olarak sakladığı mevcut sistem çok sayıda cana mal olabilir” dedi.

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