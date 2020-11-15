İmamoğlu'dan İçişleri Bakanlığı'na yanıt

KİPTAŞ anahtar teslim törenine giderken gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan İmamoğlu "Konumuz deprem. Konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Deprem ile yatıp kalkıyoruz, deprem bizim için kıymetli bir konu. Zayıf, oturulamayan evlerdeki insanları oturabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" dedi.

Bir gazetecinin İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kanal İstanbul için "devlet projesi" ifadesi yer aldığını belirterek sorduğu "Kanal İstanbul devlet projesi midir?" sorusunu "Benim için değil" diye yanıtladı.

Soruşturmaya yönelik yazılı ifadeyi ne zaman vereceğine dair soruya da "Cuma gününe daha var, hukuken inceliyoruz" yanıtını verdi.