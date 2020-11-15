Akşener'den İmamoğlu iddiası

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bu sabah FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Programda konuşan Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıldığını açıkladı.

Soruşturmanın nedeninin Kanal İstanbul’a karşı çıkması olduğunu söyleyen Akşener, "Devlet projesine karşı çıkmak ve bölücülükle suçlanıyor" ifadesini kullandı.

Küçükkaya’nın söz konusu soruşturmanın açıldığından emin olup olmadığını sorması üzerine Akşener, "Evet, soruşturma evrakını gönderdi bana Sayın İmamoğlu” dedi. Akşener, şunları kaydetti:

"Asılan billboardlar üzerinden İBB’ye müfettiş gönderiliyor. İsnat şu: Kanala İstanbul bir devlet projesi olduğu için buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkmak olduğunu ve bunun bölücülük olduğunu iddia eden bir müfettiş soruşturması."