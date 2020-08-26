‘İlk vakaların duyulmasının ardından fazla mesai yazıldı, vakalar arttı’

İzmir Pınarbaşı'ndaki BMC fabrikasında koronavirüse yakalanan işçilerin sayısının artmasının ardından fabrikada büyük ölçüde üretim durduruldu.

“Acil” olduğu belirtilen bazı alanlarda çalışmanın az sayıda işçiyle devam ettiği öğrenilirken, bu işçiler dışındaki işçilerin tamamının bir haftalık ücretli izne çıkarıldığı belirtiliyor.

Fabrikadaki çalışma koşullarını ve vakalardaki artışı konuştuğumuz işçiler, yaşadıklarını soL’a anlattı.

'Sayılar bir anda yükseldi'

Pandemi ilk ortaya çıktığı dönemde üç aylık kısa çalışmaya başvurulduğunu, bu süreçte ayda 8 iş günü çalıştıklarını, kalan günleri devletin ödediğini belirten işçiler, üç ayın sonunda tam kapasite çalışmaya geri döndüklerini dile getirdi.

Aradan geçen bu süreçte koronavirüs vakasına yönelik bir duyum almadıklarını, perşembe günü ilk vakaların fabrika içinde duyulduğunu aktaran işçiler, sonrasında ardı ardına farklı üretim alanlarında vaka haberleri geldiğini, sayıların bir anda yükseldiğini ifade etti.

'İlk vaka haberi sonrasında fazla mesai kararı'

İlk vaka haberlerini aldıktan sonra cuma günü fazla mesai programı hazırlandığını, bu mesailerin cumartesi ve pazar günlerini kapsadığını aktaran işçiler, özellikle önceki gün vakalarda patlama yaşandığı bilgisinin yayıldığını, bunun fazla mesai kararı sonrasında geldiğine işaret etti.

'Test sonucu negatif çıkan işçiler üretime geri dönecek'

Yine önceki gün kendilerine fabrikanın bir hafta kapalı kalacağı, bu bir hafta sonrasında test yapılacağı bilgisinin iletildiğini aktaran işçiler, bu süreçte az sayıda işçinin “acil” olarak tanımlanan işler için çalışmaya devam ettiğini, geri kalan işçilerin ücretli izne çıkarıldığını dile getirdi.

Haftaya pazartesi günü tüm işçilere test yapılacağı belirtilirken, test sonucu negatif çıkan işçilerin üretime döneceği, diğer işçilerin karantinaya alınacağını ifade etti.

'Önlemler yeterli değil, dip dibe çalışıyoruz'

Fabrikada salgına karşı alınan kısmi önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan işçiler, iş gereği dip dibe çalıştıklarını, maske takmalarının tek başına yeterli olmadığını, dinlenme alanının salgın nedeniyle kapatılmasının işçilerin mola saatlerinde de dip dibe kalmasına neden olduğuna dikkat çektiler.