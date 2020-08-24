İzmir’deki BMC fabrikasında vaka sayısı arttı, üretime 1 hafta ara verildi

İzmir Pınarbaşı'ndaki BMC Otomotiv fabrikasında koronavirüse yakalananların sayısı artarken fabrika üretime bir hafta ara verdi.

Şirketin hem ofisinde hem fabrikasında üretime ara verildiği, Covid-19’a yakalanan işçi sayısının 60’ı geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 bin işçinin çalıştığı fabrikada verilen ara işçilerin yıllık izinlerinden kesilecek.

Gelecek hafta pazartesi günü işçilere yeniden test yapılacağı ve negatif çıkanların çalışmaya devam edecekleri, pozitif çıkanların karantinaya alınacağı öğrenildi.

BMC yönetiminden geçen hafta yapılan açıklamada fabrikadaki vaka sayısının 10’un altına olduğu savunulmuştu.

Ege’de Son Söz adlı haber portalına açıklama yapan fabrikada örgütlü Türk Metal sendikasının İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal ise BMC’de vaka olduğunu kabul etmemişti. Öcal'ın “Başka fabrikalarda çok az üyemiz enfekte oldu. Ancak koca İzmir’de bile sayı 12 değil. İzmir’de fabrikalar en güvenilir yerler” sözleri işçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.