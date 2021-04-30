İçki satışı sürüyor, polis baskısı artıyor!

AKP iktidarının 17 günlük alkollü içki satışı yasağı kararı, yasağın ilk gününde fiilen kalkmış oldu.

Hem zincir marketler hem tekel bayileri bugün itibariyle içki satışı yapıyor.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş soL'a yaptığı açıklamada, "Tekel bayilerinde ve marketlerde bugün itibariyle içki satışı yapılıyor, herhangi bir engelleme girişimi de yok. Yasak kalktı diyebiliriz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "tam kapanma" kararının ardından "Alkol yasağından rahatsız değilim. Daha önce de yapıldı" demişti.

Polis baskısı başladı

Hukuksuz yasak tanınmayınca polis baskısı devreye sokuldu.

Tokat'ta bir tekel bayisinin içkilerinin üzeri polis baskısı sonrası perdeyle kapatıldı.

Özgür Aybaş, konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar, hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı 'satış yapacağız' diye, binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur" dedi.

Bakanlık 'açık' konuşamıyor, üstü kapalı tehdit ediyor

İçişleri Bakanlığı, kısıtlama kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada üstü kapalı bir üslup kullanılırken, "hangi açıklamalara itibar edilmemesi" gerektiği konusunda bir ifade kullanmadan kısıtlamalara ilişkin resmi açıklamaların dikkate alınması talep edildi. Açıklamada, yine kimin hedef alındığı açıkça belirtilmeden "hukuki müracat başlatılacağı" belirtildi.

Bakanlığın söz konusu açıklamasının içki satışı yasağının fiilen sona ermesine ilişkin olduğu belirtiliyor.

Valilikten 'içki satışı yasak' açıklaması

Kütahya Valiliği, içki yasağı konusunda "resmi" bir açıklama yaptı.

Açıklamada, hem alkollü içki satışının 17 gün boyunca yasak olduğu hem de tekellerin kapalı olması gerektiği öne sürüldü.