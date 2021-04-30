Polis tekel bayisindeki içki reyonunu çarşafla kapattırdı

Alkollü içki satışı yasağı kararı "tam kapanma"nın ilk gününde fiilen kalktı. Hem zincir marketler hem tekel bayileri bugün itibariyle içki satışı yapmaya başladı.

Tele1'de yer alan habere göre ise Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir bayiye giden polis içki reyonunun üzerini çarşaflarla kapattırdı.



Ürünlerini perdeyle kapattığını anlatan esnaf "Biraz önce polis memuru arkadaşlar geldi 'Buralara perde çekeceksiniz' dedi. Vergisini ödüyoruz devlete ama yasak" dedi.

'155'i arayın isterseniz'

Konuyla ilgili soL'a konuşan ve ismini paylaşmayan Niksar Kaymakamlığı yetkilisi olayla ilgili bilgisi olmadığını ve "155'i aramamızı" istedi.

Polisin böyle bir yetkisi olup olmadığını sorduğumuz yetkili, "Olaydan da yasaktan haberim yok, 155'i arayın isterseniz" dedi.

Zonguldak ve Van'da polis tutunak tuttu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde de yerel bir haber sitesinin bir zincir marketi hedef göstermesi üzerine markete gelen polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mağaza müdürünün kararla ilgili kendilerine bir tebligat gönderilmediğini söylemesi üzerine polis, "Yazılı tebligat yok ama haberlerde gerekli kurumlar durumu bildirdiler. Tebligat niteliği taşıyor. İtirazınız varsa sulh ceza mahkemesinde ceza tebligatı geldikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz" cevabı verdi

Bir başka 'fiili yasak' uygulaması da Van'dan geldi. Şehrin merkezindeki Maraş Caddesi'ndeki bir zincir markete gelen zabıta ekipleri, markette içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı.