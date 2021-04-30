İçki yasağına ilişkin valilikten ilk açıklama!

Kütahya Valiliği, içki yasağı konusunda "resmi" bir açıklama yaptı.

Açıklamada, hem alkollü içki satışının 17 gün boyunca yasak olduğu hem de tekellerin kapalı olması gerektiği öne sürüldü.

İlgili açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda il Hıfzıssıhha Kurulunun 08.12.2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de içişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Kütahya Valiliği'nin sözkonusu içki yasağı açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.