İçişleri Bakanlığı'ndan üstü kapalı 'yasak' açıklaması: 'İtibar edilmemeli...'

İçişleri Bakanlığı, kısıtlama kararlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada üstü kapalı bir üslup kullanılırken, "hangi açıklamalara itibar edilmemesi" gerektiği konusunda bir ifade kullanmadan kısıtlamalara ilişkin resmi açıklamaların dikkate alınması talep edildi. Açıklamada, yine kimin hedef alındığı açıkça belirtilmeden "hukuki müracat başlatılacağı" belirtildi.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

İçki satışı mı hedef alınıyor?

Bakanlığın söz konusu açıklamasının içki satışı yasağının fiilen sona ermesine ilişkin olduğu belirtiliyor.

Ancak buna karşın açıklamada "açık" bir dil kullanılmaması nedeniyle Bakanlığın neyi işaret ettiği de tam olarak anlaşılamadı.