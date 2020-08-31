Hindistan, Kafkas 2020 ortak askeri tatbikatından çekildi

Hindistan ordusu 15-26 Eylül tarihlerinde Rusya ordusuyla birlikte yapılacak ve Çin ile Pakistan ordularının da katılacağı Kavkaz 2020 (Kafkas 2020) adlı tatbikata katılmaktan vazgeçti.

Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü ülkesinin tatbikata katılmama kararını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ülkesinin tatbikata katılmaktan vazgeçme kararına gerekçe olarak pandemi koşullarını ve buna bağlı zorlukları gösteren bakanlık sözcüsü konuya ilişkin kararın Rusya tarafına iletildiğini de duyurdu.

TASS’ın haberine göre Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, Rusya ile Hindistan’ın “yakın ve ayrıcalıklı stratejik ortaklar” olduğunu da açıklamasına ekledi.

Rusya'nın tatbikata Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi tüm ülkeleri davet ettiği, tatbikata söz konusu ülkelerin yanı sıra Türkiye, Moğolistan, Suriye, İran, Mısır, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın da katılacağı bildirilmişti.

ANI haber ajansı daha önce yaptığı bir haberde Hindistan Savunma Bakanlığı kaynaklarının Kavkaz 2020 uluslararası tatbikatından Çin ve Pakistan’ın da katılması nedeniyle çekilebileceğini duyurmuştu.

NDTV TV’de geçtiğimiz hafta yayımlanan bir haberde ise Hindistan’ın tatbikata hava, deniz ve karar kuvvetlerinden 200’ün üzerinde askerle katılacağı kaydedilmişti.

Hindistan ile Çin gerilimi

Hindistan ile Çin sınırında Ladakh bölgesinde Mayıs ayında başlayan ve iki taraftan toplam 250 askerin dahil olduğu çatışmalarda 100’den fazla kişi yaralanmıştı.

Haziran ayında bölgedeki Galvan Vadisi’nde çatışmalar yeniden alevlenmişti. Hindistan ordusu sopa ve taşlarla yaşanan çatışmada 20 askerinin öldüğünü, 76 askerinin yaralandığını açıklamış ve aynı çatışmada Çin ordusundan ölen ve yaralanan asker sayısının 45 olduğunu iddia etmişti.