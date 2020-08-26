Hindistan, Çin ve Pakistan ortak askeri tatbikata katılacak

Aralarında siyasi gerginliğin bulunduğu Hindistan, Çin ve Pakistan'ın orduları, gelecek ay Rusya'da yapılacak olan ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi tüm ülkelerin davet edildiği ortak askeri tatbikatta yer alacak

Sputnik'in haberine göre, Rusya ordusuyla birlikte yapılacak "Kavkaz 2020" ("Kafkas 2020") adlı tatbikat, 15-26 Eylül tarihleri arasında ülkenin güneyindeki Astrahan kentinde gerçekleştirilecek.

Hindistan'ın tatbikata deniz, hava ve özel kuvvetlerden 200'e yakın personelle katılacağı kaydedildi.

Türkiye de katılacak

Rusya'nın tatbikata Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi tüm ülkeleri davet ettiği aktarıldı. Tatbikatlara söz konusu ülkelerin yanı sıra Türkiye, Moğolistan, Suriye, İran, Mısır, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkmenistan da katılacak.

Ülkeler arası kriz

Hindistan ve Pakistan arasındaki 'Keşmir' geriliminin, Hindistan'ın bölgenin özel statüsünü kaldırmasıyla tırmanmasının yanı sıra, Hindistan ile Çin ilişkileri de, yaklaşık 2 ay önce Ladakh bölgesinin doğusunda yaşanan sınır çatışmalardan dolayı gergin bir dönemden geçiyor. Söz konusu çatışmalarda 20 Hindistan askerinin öldüğü bildirilmişti.

Daha önce yapılması planlanan askeri tatbikatlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Tatbikata katılacak orduların pandemiye karşı tedbirlere uyması gerektiği bildirildi.