Hatay'da Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı kaza yaptı: 1 ölü, 12 yaralı

Hatay'da Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda Sağlık Bakanlığı'na ait personel aracı, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 sağlık personeli yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 12 sağlık personeli de yaralandı.

DHA'nın haberine göre araç Suriye Afrin'den gelen sağlık çalışanlarını taşıyordu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.