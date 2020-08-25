Kaza yapan ambulans hemşiresine tokat attı, sağlık personeli şikayetçi oldu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün saat 13.30 sıralarında Gökevler mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı mevkiinde bir hastanın sevki sırasında ambulansla bir araç arasında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kısa süreliğine yol kapandı.

Kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir kişi, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasındaki tartışmayı ayırmak için aşağıya inen hemşire, şüpheli tarafından darp edildi.

Sağlık personelinin darp edildiğini görenler tarafından linç edilmek üzere olan şüpheli, polis ekiplerince karakola götürüldü. Sağlık çalışanları kendilerine saldıran zanlıdan şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Twitter hesabından ambulans ekibine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "24 Ağustos'ta 112 Beylikdüzü Ambulans ekibi, Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sularında bir hastamızı hastaneye sevk etmek için ikametgah adresinden alınıp hastaneye götürmeye çalışırken yol kenarında bulunan bir araç ile hafif bir kaza yapmıştır. Kaza sonrası durup aşağı inen 112 araç sürücümüz araçların hasar tespitini yönelik tutanak yazacağı esnada arkadan gelen (hasta yakını ve kaza ile alakası bulunmayan) bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğramış ve çıkan arbede sırasında olayı ayırmak ve ekip arkadaşlarını korumaya çalışan iki paramedik sağlık personelimiz de ciddi bir şekilde darp edilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırganların kanunlar önünde cezasız kalmaması için her türlü takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz."