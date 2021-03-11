Hak gaspı lazımsa CarrefourSA: Mevcut haklara da göz dikti!

CarrefourSA mağazalarında yetkili sendika olan Tez-Koop-İş Sendikası’nın 2018 yılında imzaladığı son toplu iş sözleşmesinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Yılbaşından bu yana süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patron ve sendikanın üç kez masaya oturduğu biliniyor.

Son yapılan görüşmelerde şirket yönetimi ücretlerde mevcut maaşlar üzerinden %12 zam teklif ederken sendikanın teklif ettiği oranın bunun yalnızca birkaç puan üzerinde olduğu iddia ediliyor.

2 ay olan deneme süreci 4 aya uzatılmak isteniyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temas eden Carrefour işçilerinin aktardığına göre CarrefourSA patronları üç ayda bir alınan ikramiyelerin tutarını yarı yarıya indirerek işçilerin bir önceki toplu iş sözleşmesiyle kazandıkları hakları ellerinden almaya çalışıyor. Türkiye’de maksimum iki ay olarak bilinen deneme süresi toplu iş sözleşmesinde dört aya uzatılmak istenirken işçilerin uzun süre güvencesiz çalışması olağanlaştırılmak isteniyor.

Yakacak gibi ek ödemelerin Carrefour kartlara yüklenmesi teklif ediliyor

Daha önce yapılan sözleşmelerde kazanılan yakacak ücretleri gibi ek ödemelerin 2021 yılından itibaren nakit olarak değil yalnızca Carrefour mağazalarında kullanılabilen C-Club kartlara yatırarak yapılması teklif ediliyor. İşçilere doğrudan bir yol ücreti ödemesi yapamayacağını söyleyen şirket yönetimi kullanılan toplu taşıma kartlarının işveren tarafından doldurulacağını öne sürerken işe dolmuş veya minibüsle gidip gelen işçilerin yol ücretlerinin nasıl karşılanacağı ise bilinmiyor.

İşçiler sözleşme sürecinde haklarının elinden alınmasını kabul etmiyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, sendika ile şirket yönetimi arasında görüşmelerin devam ettiğini, bir önceki toplu iş sözleşmesinde kazanılan kimi hakların yeni sözleşme sürecinde gasp edilmeye niyetlenildiğini ve beklentilerinin çok altındaki zam oranlarını kabul etmediklerini belirttiler.