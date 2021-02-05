Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinden Boğaziçi ile dayanışma eylemi

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri son günlerde polis saldırılarının arttığı Boğaziçi direnişine destek vermek için bir araya geldi.

Beytepe Kampüsü’nde buluşan öğrencilerin yemekhane önünden rektörlük binasına kadar yürümesinin ardından basın açıklaması yapıldı.

İktidarın üniversiteleri gericiliğin tekeline almaya çalıştığına ve muhalefetin buna karşı sessiz kaldığına işaret edilen açıklamada “Boğaziçili arkadaşlarımızı haklı direnişlerinde asla yalnız bırakmayacağız” denildi.

Gözaltında, ev hapsinde olan ve tutuklanan tüm öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden öğrenciler “Tüm atanmış rektörler üniversitelerimizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz” diyerek eylemi sonlandırdılar.