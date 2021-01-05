Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencilere çıplak arama!

Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan 17 öğrenciyle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapan avukat Ezgi Önalan, "Sabah saatlerinde çıplak arama dayatması ile karşılaşmışlar. Gözaltına alınırken telefonlarına el konulanlar var, darp edilenler var, darp raporları mevcut" dedi.

ANKA'nın haberine göre, gözaltına alınanlar hakkında polise ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na mukavemet iddialarıyla dosya hazırlandığını belirten Önalan, "17 kişi tutuluyor, haklarında arama kararı bulunan başka kişiler de var, toplam 28 kişi için dosya açılmış. Dosyada polise mukavemet ve 2911’li sayılı kanuna muhalefet iddiaları var. Bunun için şafak operasyonu ile ev basmaya gerek olmadığını, bunun hukuki olmadığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, haklarında 2 günlük gözaltı süresi olduğu öğrenildi.