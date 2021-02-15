Google otellere 'yıldız atadığı' gerekçesiyle Fransa'ya 1,1 milyon avro ceza ödeyecek

Google İrlanda ve Google Fransa, bir soruşturma sonucunda şirketin otel sıralamasının tüketiciler için yanıltıcı olabileceğinin tespit edilmesinin ardından 1,1 milyon avro para cezası ödemeyi kabul etti.

Fransa Maliye Bakanlığı ve Fransa'nın dolandırıcılık izleme örgütü tarafından Pazartesi günü yayımlanan açıklamaya göre, Google, Eylül 2019'dan bu yana otel sıralaması uygulamalarını değiştirdi. Otellere "yıldız" atamada kendi algoritmasını kullanan arama motoru, oteller için kendi derecelendirme sistemini oluşturmakla suçlanıyor.

Fransız yönetmeliğine göre, otellere "yıldız" verme türü derecelendirme sistemleri yalnızca hükümet tarafından yapılabiliyor ve yalnızca devletin bunları kullanmaya yetkisi var.

Aralık ayında Google, Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) gözlemcisi tarafından Fransa'nın çevrimiçi çerez kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 milyon avro para cezasına çarptırıldı.